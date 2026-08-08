Bignona : un commerçant retrouvé mort dans son dépôt

Un commerçant, identifié comme Mamadou Saliou Bâ, né en 1972 et domicilié au quartier Plateau de Bignona, a été retrouvé mort ce samedi matin dans son dépôt situé au quartier Château d’Eau, a informé Sud7 Tv



Selon la source , le frère du défunt s’était rendu au dépôt pour récupérer du pain destiné à la maison familiale. Arrivé sur place, il a constaté que la porte était fermée. Il a alors tenté de joindre Mamadou Saliou Bâ par téléphone, mais ses appels sont restés sans réponse.



Inquiet, il a alerté les voisins, qui ont à leur tour prévenu les services de police.



Les sapeurs-pompiers et le médecin-chef adjoint du district sanitaire de Bignona se sont également rendus sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires.



Pour l’heure, les circonstances exactes de la mort de Mamadou Saliou Bâ restent inconnues. Une enquête devrait permettre de déterminer les causes de ce décès.