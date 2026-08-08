Louga : Ousmane Sonko interpelle le Président Diomaye sur l'organisation des élections locales

Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes (majorité parlementaire), a profité de son passage à Louga (nord), ce samedi, pour interpeller le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur l’organisation des prochaines élections locales.



En tournée dans l’intérieur du pays dans le cadre des opérations de vente des cartes de son parti, le président de l’Assemblée nationale s’est exprimé devant une forte mobilisation de militants et de sympathisants.



Ousmane Sonko a notamment comparé les décrets portant nomination ou limogeage à celui attendu pour fixer la date des prochaines élections locales.



« Prendre un décret pour limoger Fadilou Keïta, Waly Diouf Bodiang entre autres, c’est dans ses prérogatives, personne n’en disconvient. Mais c’est de la même manière qu’il doit prendre un décret pour fixer la date de l’élection. Ce sont tous de simples décrets », a-t-il déclaré sous les applaudissements de la foule.



Depuis plusieurs semaines, le président de Pastef s’oppose à tout report des prochaines élections locales. À Louga, il a également estimé que l’absence de fixation de la date du scrutin serait liée à une crainte du président de la République face à la dynamique actuelle de son parti.



Selon Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye craindrait notamment « l’ardeur et la mobilisation » actuelles des « patriotes ».