Lionel Messi en deuil: son père, Jorge Messi, est mort à 68 ans

Hospitalisé à Rosario, Jorge Messi, le père de la légende du football argentin Lionel Messi, est mort vendredi à 68 ans, ont annoncé les médias argentins.



Lionel Messi en deuil. L’attaquant argentin a eu la douleur d’apprendre le décès de son père. Jorge Messi est mort vendredi soir après avoir été hospitalisé dans une clinique de Rosario, en Argentine, ont annoncé les médias argentins infobae et Olé. Il avait 68 ans. Jorge Messi est mort des suites d'une longue maladie. Une épreuve que la Pulga avait dû surmonter durant la Coupe du monde 2026 et à l'origine de ses larmes lors du match face à l'Algérie, poussant la famille Messi à communiquer sur son état de santé afin de mettre fin aux rumeurs.



Le représentant et un grand admirateur de Lionel Messi



Jorge Messi a joué un rôle capital dans la carrière du champion du monde 2022. L'Argentin fut son représentant et au centre de toutes les discussions et négociations durant sa carrière, notamment lors du transfert à sensation du Barça au PSG au cœur de l'été 2023. Jeune, Lionel Messi s'est appuyé sur lui à Barcelone alors que sa maman était restée s'occuper de la famille à Rosario.



Défenseur de ses intérêts, il était aussi et surtout un grand admirateur de son talent. "Il fait un peu ce qu’il veut sur un terrain, confiait-il sur l'antenne de RMC en mars 2010. Avec son centre de gravité très bas, il a la faculté d’éliminer ses adversaires. C’est aussi quelqu’un qui prend beaucoup de plaisir sur un terrain. Et en général, quand il tente quelque chose : il le réussit. On est tous très fier de lui, et personnellement il m’épate de jour en jour. Jamais je n’aurais cru qu’il atteigne un jour un tel niveau…"



Lionel Messi n'avait alors gagné qu'un seul de ses huit Ballons d'or...