Amical : le Brésil et la Tunisie font match nul (1-1)

Ce mardi soir, au Stade Pierre-Mauroy de Lille, le Brésil a dû se contenter d'un match nul face à la Tunisie (1-1), en amical. Dans cette rencontre, les hommes de Carlo Ancelotti ont concédé l'ouverture du score en milieu de première période, signée Hazem Mastouri (23ème). La Seleção est parvenue à recoller juste avant la pause grâce à Estêvão, buteur sur penalty (44ème), obtenu pour une faute de main tunisienne.



À l'entame du dernier quart d'heure, le Brésil a obtenu un second penalty, consécutif à une faute de Ferjani Sassi (77ème). Lucas Paqueta s'est chargé de le botter du pied gauche et a envoyé le ballon hors du cadre de la cage des Aigles de Carthage (78ème). Le score n'a ensuite plus évolué jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre et les deux sélections se sont donc quittées dos à dos.