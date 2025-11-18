Amical : le Sénégal déroule et écrase le Kenya sur un large 8–0

Pour sa première titularisation, le nouveau “Lion” Ibrahim Mbaye a signé une prestation XXL : un but, deux passes décisives et un penalty provoqué, transformé par Sadio Mané.

Même si l’adversaire du jour était considéré comme “à portée”, le Sénégal envoie un signal fort : à un mois de la CAN, les “Lions” affichent une faim et une détermination intactes.

Battus lors de leur précédente sortie, mettant fin à une série d’invincibilité de 26 matchs, les hommes de Pape Thiaw ont parfaitement réagi. Ce mardi, l’équipe nationale du Sénégal a atomisé le Kenya sur le score sans appel de 8–0. Au festival offensif, Sadio Mané s’est illustré avec un triplé, Nicolas Jackson avec un doublé, tandis que El Hadji Malick Diouf, Ibrahim Mbaye et Chérif Ndiaye ont également trouvé le chemin des filets.