Amicaux de mars : Nobel Mendy et Mamadou Diakhon convoqués, retour de Bamba Dieng, Malang Sarr absent de la liste

Le sélectionneur Pape Thiaw a publié la liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de mars 2026. Le Sénégal affrontera le Pérou le 28 mars à Paris avant de croiser la Gambie le 31 mars à Diamniadio.



Au total, 28 joueurs ont été convoqués pour ce rassemblement. Parmi les nouvelles têtes figure le défenseur central du Rayo Vallecano, Nobel Mendy. L’attaquant du Club Brugge KV, Mamadou Diakhon, a également été appelé pour rejoindre la Tanière.



Cette liste est aussi marquée par le retour de l’attaquant Bamba Dieng, tout comme celui de Assane Diao.



En revanche, alors que ses performances en club et ses appels du pied laissaient penser à une convocation, Malang Sarr ne figure finalement pas dans la liste de Pape Thiaw pour ces deux rendez-vous face au Pérou et à la Gambie.





Liste des « Lions » convoqués



Gardiens

EDOUARD MENDY

MORY DIAW

YEHVANN DIOUF



Défenses

KALIDOU KOULIBALY

MOUSSA NIAKHATE

EL HADJI MALICK DIOUF

KREPIN DIATTA

MAMADOU SARR

ISMAIL JAKOBS

ANTOINE MENDY

ABDOULAYE SECK

NOBEL MENDY



Milieux

IDRISSA GANA GUEYE

LAMINE CAMARA

HABIB DIARRA

PAPE GUEYE

PAPE MATAR SARR

PATHÉ CISS



Attaquants

NICOLAS JACKSON

ISMAILA SARR

BOULAYE DIA

CHERIF NDIAYE

BAMBA DIENG

ILIMAN NDIAYE

HABIB DIALLO

IBRAHIM MBAYE

MAMADOU DIAKHON

ASSANE DIAO