Amicaux de mars : Nobel Mendy et Mamadou Diakhon convoqués, retour de Bamba Dieng, Malang Sarr absent de la liste

Le sélectionneur Pape Thiaw a publié la liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de mars 2026. Le Sénégal affrontera le Pérou le 28 mars à Paris avant de croiser la Gambie le 31 mars à Diamniadio.
Au total, 28 joueurs ont été convoqués pour ce rassemblement. Parmi les nouvelles têtes figure le défenseur central du Rayo Vallecano, Nobel Mendy. L’attaquant du Club Brugge KV, Mamadou Diakhon, a également été appelé pour rejoindre la Tanière.
Cette liste est aussi marquée par le retour de l’attaquant Bamba Dieng, tout comme celui de Assane Diao.
En revanche, alors que ses performances en club et ses appels du pied laissaient penser à une convocation, Malang Sarr ne figure finalement pas dans la liste de Pape Thiaw pour ces deux rendez-vous face au Pérou et à la Gambie.
Liste des « Lions » convoqués
Gardiens
EDOUARD MENDY
MORY DIAW
YEHVANN DIOUF
Défenses
KALIDOU KOULIBALY
MOUSSA NIAKHATE
EL HADJI MALICK DIOUF
KREPIN DIATTA
MAMADOU SARR
ISMAIL JAKOBS
ANTOINE MENDY
ABDOULAYE SECK
NOBEL MENDY
Milieux
IDRISSA GANA GUEYE
LAMINE CAMARA
HABIB DIARRA
PAPE GUEYE
PAPE MATAR SARR
PATHÉ CISS
Attaquants
NICOLAS JACKSON
ISMAILA SARR
BOULAYE DIA
CHERIF NDIAYE
BAMBA DIENG
ILIMAN NDIAYE
HABIB DIALLO
IBRAHIM MBAYE
MAMADOU DIAKHON
ASSANE DIAO
Au total, 28 joueurs ont été convoqués pour ce rassemblement. Parmi les nouvelles têtes figure le défenseur central du Rayo Vallecano, Nobel Mendy. L’attaquant du Club Brugge KV, Mamadou Diakhon, a également été appelé pour rejoindre la Tanière.
Cette liste est aussi marquée par le retour de l’attaquant Bamba Dieng, tout comme celui de Assane Diao.
En revanche, alors que ses performances en club et ses appels du pied laissaient penser à une convocation, Malang Sarr ne figure finalement pas dans la liste de Pape Thiaw pour ces deux rendez-vous face au Pérou et à la Gambie.
Liste des « Lions » convoqués
Gardiens
EDOUARD MENDY
MORY DIAW
YEHVANN DIOUF
Défenses
KALIDOU KOULIBALY
MOUSSA NIAKHATE
EL HADJI MALICK DIOUF
KREPIN DIATTA
MAMADOU SARR
ISMAIL JAKOBS
ANTOINE MENDY
ABDOULAYE SECK
NOBEL MENDY
Milieux
IDRISSA GANA GUEYE
LAMINE CAMARA
HABIB DIARRA
PAPE GUEYE
PAPE MATAR SARR
PATHÉ CISS
Attaquants
NICOLAS JACKSON
ISMAILA SARR
BOULAYE DIA
CHERIF NDIAYE
BAMBA DIENG
ILIMAN NDIAYE
HABIB DIALLO
IBRAHIM MBAYE
MAMADOU DIAKHON
ASSANE DIAO
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