Mondial 2026: l'équipe d'Afrique du Sud repousse son départ pour le Mexique à cause de problèmes de visas

C'est par un bref communiqué que la Fédération sud-africaine de football (Safa) a indiqué avoir dû repousser le vol charter de l'équipe pour le Mexique, où elle devait entamer dès ce début de semaine un camp d'entraînement, explique notre correspondante à Johannesburg, Joséphine Kloeckner. L'équipe d'Afrique du Sud, coachée par Hugo Broos, devait y commencer sa préparation pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, programmé face au Mexique – l'un des trois co-organisateurs avec le Canada et les États-Unis – le 11 juin .



La fédération évoque « des difficultés concernant les visas de certains joueurs et officiels » et affirme « travailler sans relâche » pour régler ce problème. Selon la chaîne nationale SABC, les visas d'au moins 20 personnes, principalement des joueurs, étaient encore en cours de traitement au consulat des États-Unis dimanche 31 mai.



« On passe pour des idiots »



Un contretemps qui a soulevé la colère du ministre des Sports, Gayton Mackenzie. Dans un tweet, il dénonce un « fiasco » très « embarrassant » de la Safa, et lui demande des explications et une sanction des responsables. « On passe pour des idiots », ajoute-il.



Un autre couac administratif avait déjà failli coûter sa sélection au Mondial à l'Afrique du Sud. Un joueur avait participé à un match qualificatif alors qu'il cumulait deux cartons jaunes et devait donc être suspendu. Une erreur qui, après sanction de la Fédération internationale de football (Fifa), avait coûté trois points à la nation arc-en-ciel. Malgré cela, les Bafana Bafana s'étaient quand même classés premiers du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique avec 18 points, devant le Nigeria et le Bénin (17 points).