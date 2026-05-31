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Amical États-Unis – Sénégal : le onze des “Lions”, première titularisation de Bara Sapoko



Amical États-Unis – Sénégal : le onze des “Lions”, première titularisation de Bara Sapoko
Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé la composition d'équipe du Sénégal pour affronter les États-Unis, dimanche à Charlotte (19h30 GMT),  dans le cadre du premier match de préparation à la Coupe du monde 2026. 

En raison de l'absence de plusieurs joueurs, le coach a choisi de titulariser le jeune Bara Sapoko Ndiaye, qui disputera ainsi sa première rencontre sous le maillot des "Lions". 


Moussa Ndongo

Dimanche 31 Mai 2026 - 20:54


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