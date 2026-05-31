Amical États-Unis – Sénégal : le onze des “Lions”, première titularisation de Bara Sapoko

Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé la composition d'équipe du Sénégal pour affronter les États-Unis, dimanche à Charlotte (19h30 GMT), dans le cadre du premier match de préparation à la Coupe du monde 2026.
En raison de l'absence de plusieurs joueurs, le coach a choisi de titulariser le jeune Bara Sapoko Ndiaye, qui disputera ainsi sa première rencontre sous le maillot des "Lions".
En raison de l'absence de plusieurs joueurs, le coach a choisi de titulariser le jeune Bara Sapoko Ndiaye, qui disputera ainsi sa première rencontre sous le maillot des "Lions".
Autres articles
-
Roland-Garros: Swiatek éliminée, choc Zverev-Jodar en quarts
-
Mondial 2026 : les "Lions de la Teranga" débutent leur préparation par un match choc face aux USA ce dimanche
-
Le départ de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde retardé en raison d'un « fiasco » lié aux visas
-
Célébrations de la victoire du PSG en France : le bilan fait état d'un mort, 219 blessés et 780 interpellations
-
Match amical : Face au Sénégal, les États-Unis sortent l’artillerie lourde