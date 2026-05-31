Amical États-Unis – Sénégal : le onze des “Lions”, première titularisation de Bara Sapoko

Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé la composition d'équipe du Sénégal pour affronter les États-Unis, dimanche à Charlotte (19h30 GMT), dans le cadre du premier match de préparation à la Coupe du monde 2026.



En raison de l'absence de plusieurs joueurs, le coach a choisi de titulariser le jeune Bara Sapoko Ndiaye, qui disputera ainsi sa première rencontre sous le maillot des "Lions".