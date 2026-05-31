Dagana : la montée de l’insécurité inquiète les populations

L’insécurité devient de plus en plus préoccupante dans le département de Dagana, notamment dans les communes de Dagana et de Rosso-Sénégal, où plusieurs cas d’agressions à l’arme blanche ont été signalés ces derniers jours. Face à cette situation, les populations réclament un renforcement du dispositif sécuritaire, avec l’installation d’un escadron de gendarmerie.



Habitant de Rosso-Sénégal, Sakher Niang estime que la commune est confrontée à de nombreux défis sécuritaires liés, selon lui, à l’intensification des trafics et à la présence de réseaux d’immigration clandestine. Il juge indispensable la mise en place d’un escadron de gendarmerie pour mieux lutter contre la criminalité.



Au-delà de la question sécuritaire, M. Niang au micro de la RFM, a également interpellé le gouvernement sur les difficultés financières des collectivités territoriales. Il déplore les retards dans le versement des fonds de dotation et de concours de l’État, qui ne parviennent souvent aux communes qu’en fin d’année.



Selon lui, cette situation complique la réalisation des projets locaux et accentue les difficultés de gestion auxquelles font face les collectivités du département.