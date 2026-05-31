Mondial 2026 : les "Lions de la Teranga" débutent leur préparation par un match choc face aux USA ce dimanche

Les "Lions de la Teranga" affrontent les États-Unis en match amical ce dimanche à Charlotte, en Caroline du Nord. Le coup d'envoi est prévu au Bank of America Stadium à 19h30 GMT, marquant le début de la phase de préparation intensive pour la Coupe du Monde 2026.



Après ce premier test face aux Américains, les Lions poursuivront leur stage de l'autre côté de l'Atlantique et disputeront un second match amical contre l'Arabie Saoudite, le 9 juin 2026, à San Antonio.



Pour rappel, lors de la phase de poules de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le Sénégal évoluera dans le Groupe I. Les Lions débuteront par un choc historique contre la France le 16 juin, avant de faire face à la Norvège (23 juin) puis à l'Irak (26 juin).