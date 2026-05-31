Roland-Garros: Swiatek éliminée, choc Zverev-Jodar en quarts

La quadruple lauréate de Roland-Garros Iga Swiatek a été éliminée dès les huitièmes de finale dimanche, tandis que le N.3 mondial Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale où il affrontera l'étoile montante du tennis espagnol Rafael Jodar (29e).



Swiatek emportée par la tornade Kostyuk



Comme chez les hommes, l'édition 2026 couronnera une joueuse qui n'a jamais triomphé porte d'Auteuil.



Après la championne sortante Coco Gauff ou la N.2 mondiale Elena Rybakina, une nouvelle favorite a mordu la poussière: la Polonaise Iga Swiatek (3e mondiale), titrée en 2020, 2022, 2023 et 2024 mais battue 7-5, 6-1 dimanche par Marta Kostyuk.



Sacrée à Rouen puis Madrid, l'Ukrainienne de 23 ans (15e) est en train de réaliser une année exceptionnelle sur l'ocre, avec 15 victoires en autant de rencontres.



"Cette année, il y a eu un déclic sur beaucoup de choses, a-t-elle remarqué. Je n'ai jamais été aussi régulière", a savouré la native de Kiev, qui a égalé dimanche sa meilleure performance en Grand Chelem (quarts de finale de l'Open d'Australie 2024).



Eliminée le jour de ses 25 ans, Swiatek a regretté d'avoir joué "super tendue".

"Je sais que je peux mieux faire, mais aujourd'hui (dimanche, NDLR), je n'en ai tout simplement pas été capable", a regretté la Polonaise, qui va désormais se tourner vers les tournois sur gazon et la défense de son titre à Wimbledon.



En quarts de finale, Kostyuk défiera de son propre aveu "une légende du tennis ukrainien": sa compatriote Elina Svitolina (7e), victorieuse 4-6, 6-4, 6-0 de la Suissesse Belinda Bencic (11e). Lauréate mi-mai du WTA 1000 de Rome, Svitolina a signé dimanche sa dixième victoire d'affilée.

Irrésistible depuis qu'elle a annoncé que 2026 serait sa dernière saison sur le circuit, la Roumaine Sorana Cirstea a également validé son billet pour les quarts de finale.



La 18e mondiale -- son meilleur classement en 20 ans de carrière -- a battu 6-3, 7-6 (7/4) la Chinoise Wang Xiyu (148e) pour égaler son meilleur parcours porte d'Auteuil.



En 2009, Cirstea avait été éliminée en quarts de finale à Paris par l'Australienne Samantha Stosur.

Elle tentera à 36 ans de s'inviter pour la première fois dans le dernier carré parisien contre la Russe Mirra Andreeva (8e) ou la Suissesse Jil Teichmann (170e).



Zverev à trois marches du Graal



Débarrassé de Carlos Alcaraz (forfait), Jannik Sinner et Novak Djokovic (éliminés), le N.3 mondial Alexander Zverev tient sans doute la plus belle occasion de sa carrière d'enfin décrocher un titre en Grand Chelem à 29 ans.



Le triple finaliste de tournois majeurs n'est plus qu'à trois victoires du Graal, après son succès 7-6 (7/3), 6-4, 6-1 dimanche en huitièmes de finale contre le "lucky loser" néerlandais Jesper De Jong (106e), battu en qualifications mais repêché dans le tableau final après le forfait du N.1 français Arthur Fils.

Rapidement mené 3-0, Zverev a mis un peu de temps à se régler mais s'est satisfait d'avoir ensuite "trouvé son rythme".



"J'ai l'impression que mon jeu est bien en place", s'est réjoui l'Allemand avant d'affronter l'Espagnol Rafael Jodar (29e), qualifié à 19 ans pour son premier quart de finale en Grand Chelem.



Le Madrilène, qui dispute à Paris son deuxième tableau final en Grand Chelem après avoir perdu au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier, a enchaîné une deuxième victoire en cinq sets d'affilée.

Encouragé par des "Vamos Rafa!" rappelant la grande époque du maître des lieux Rafael Nadal (14 titres à Paris), Jodar l'a emporté 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 contre son compatriote Pablo Carreno (89e).



Le dernier huitième de finale programmé dimanche sur le court Suzanne-Lenglen opposera en soirée le Tchèque Jakub Mensik (27e) au Russe Andrey Rublev (13e).



Sur le Central, la pépite brésilienne Joao Fonseca (30e) tentera de confirmer les promesses nées vendredi de sa victoire marathon contre Novak Djokovic (4e). Le Carioca affronte en soirée le Norvégien Casper Ruud (16e), double finaliste à Paris (2022 et 2023).