Basket Africa League : Les Tigers du Rwanda renversent Petro Luanda et s'offrent le titre de la BAL

La sixième édition de la Basketball Africa League (BAL) s'est achevée ce dimanche par un sacre inattendu. Les Tigers de la RSSB du Rwanda ont créé la surprise en s'imposant face au redoutable Petro Luanda (90-88), à l'issue d'une finale riche en rebondissements disputée à la Kigali Arena. Il s'agit du premier titre remporté par une franchise rwandaise depuis la création de la compétition.



Ce succès représente une consécration nationale pour une discipline sportive en plein essor au Rwanda.