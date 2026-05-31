Préparation Mondial 2026 : le Sénégal chute face aux États-Unis malgré un doublé de Sadio Mané

Le Sénégal a entamé sa préparation pour la Coupe du monde 2026 par une défaite face aux États-Unis (3-2), ce dimanche 31 mai à Charlotte. Malgré un doublé de Sadio Mané, les “Lions” n’ont pas réussi à éviter le revers face à une sélection américaine entreprenante et dynamique.



Les hommes de Pape Thiaw ont notamment souffert sur le plan défensif, affichant des difficultés tout au long de la rencontre. En revanche, le jeune Bara Sapoko Ndiaye, titularisé pour la première fois, a livré une prestation convaincante au milieu de terrain et constitue l’une des satisfactions de ce premier test.

Les “Lions” auront l’occasion de corriger les imperfections lors de leur prochain match amical prévu le 9 juin contre l’Arabie saoudite.



Le Sénégal poursuivra ensuite son aventure en Coupe du monde dans le groupe I. Les “Lions” entreront en lice le 16 juin face à la France au MetLife Stadium. Ils affronteront ensuite la Norvège le 22 juin dans le même stade, avant de boucler la phase de groupes contre l’Irak le 26 juin au BMO Field de Toronto.