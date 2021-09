Aminata Assome Diatta répond à l’Association consumériste : « le Cnc se réunit quand c’est nécessaire »

L’Association consumériste a fustigé le non respect du calendrier du Conseil national de la consommation (Cnc), un organe consultatif qui devrait se tenir tous les trois (3) mois. Répondant à ladite association, le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta a précisé qu’il n’est pas « obligatoire de consulter le Cnc ».



« La périodicité du Cnc n’est pas obligatoire. On se réunit quand c’est nécessaire. Quel est le sens de réunir le Conseil si l’on n’a pas de matière? », s’est posée le ministre à l’émission Jury du dimanche (Jdd) de I-radio, de ce 5 septembre 2021.



Elle a ajouté : « On le ne consulte sur les points bien précis. Sur toute les questions liées aux prix, la réglementation entre autre ».



A noter que le dernier Conseil national de la consommation s’est tenu mardi dernier, 2 ans après le dernier Conseil, en octobre 2019. La dernière réunion du Cnc a permis au ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises de fixer les prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé. Ce, suite à la flambée des denrées de première nécessité qui sévit la population sénégalaise depuis plusieurs mois.