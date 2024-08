Aminata Mbengue Ndiaye annonce des tournées régionales et un plan de relance pour dynamiser le Parti Socialiste

Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale du Parti Socialiste (PS), a annoncé ce samedi, lors du séminaire du Bureau Politique du PS, le lancement imminent de tournées régionales et a présenté un plan d’action pour dynamiser la Maison du Parti.



« Nous commencerons, dans les prochaines semaines, les tournées régionales du Bureau Politique, pour relancer, réorganiser, sensibiliser, massifier et responsabiliser les équipes à la base », a déclaré Aminata Mbengue Ndiaye.





« Je vous proposerai le cadre, le calendrier, les termes de référence de cette activité fondamentale au prochain Secrétariat Exécutif National (SEN), d’autant que cette activité est revenue, de manière récurrente, même lors du dernier séminaire. Il faut y aller maintenant », a-t-elle ajouté.



Selon elle, le miroir du Parti Socialiste, c’est la Maison du Parti. Pour la Secrétaire Générale, « s’y retrouver, l’animer, l’occuper politiquement donnent une image et un attrait au PS ».



« Je proposerai également un plan d’animation de la Maison du PS avec l’Ecole du Parti, les Jeunes, les Femmes, les Cadres et toutes les composantes du Parti, pour confirmer ce programme », a indiqué la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT).



« Les activités à la base sont notre talon d’Achille aujourd’hui, surtout depuis l’avènement de Bennoo Bokk Yaakaar. Quoi que nous puissions faire, il nous faut bien croire que notre avenir en tant que Parti dépend de notre présence sur le terrain », a-t-elle poursuivi.



À en croire Aminata Mbengue Ndiaye, les instances de base doivent être réveillées, et les contraintes pour cela doivent être levées. « En faisant preuve d’organisation et de méthode, en rajeunissant largement par exemple, mais en fédérant surtout l’effort de toutes les structures du Parti, le difficile sera le possible », a-t-elle assuré.



Pour boucler le travail du Parti, Aminata Mbengue Ndiaye a annoncé qu’elle proposera lors du prochain SEN, les « axes préparatoires utiles d’un prochain Congrès Extraordinaire du Parti, en Décembre 2024 ou Janvier 2025 ».