Real Madrid : Florentino Pérez lâche plusieurs bombes sur le mercato

La Casa Blanca n’a jamais aussi bien porté son nom. Cette saison, le Real Madrid a vécu une nouvelle année blanche. Inadmissible pour un club d’un tel niveau et qui regroupe autant de grands joueurs. Pour remédier à cela, Enrique Riquelme comme Florentino Pérez, tous deux candidats à la présidence, comptent apporter du sang neuf sur le terrain comme en dehors. Pour le premier cité, il a promis de confier la direction sportive à Raul. Il compte aussi recruter des stars, dont Erling Haaland. Dans le camp d’en face, on a aussi un projet bien ficelé. Si Pérez est réélu, José Mourinho prendra place sur le banc. Bien qu’il ait annoncé qu’il avait deux entraîneurs en tête, l’homme d’affaires espagnol a déjà pratiquement bouclé le retour du Special One à Madrid.



Cela sera officialisé si bien évidemment il reste à son poste dimanche 7 juin. En ce qui concerne le marché des transferts, Florentino Pérez a aussi avancé ses pions dans l’ombre. Interrogé par El Español hier soir, il a confié : « ce jeudi, j’annoncerai la première recrue majeure du Real Madrid pour la saison prochaine. Tout le monde connaît mon projet sportif : avoir les meilleurs joueurs et continuer à gagner.» Cela pourrait être Ibrahima Konaté (Liverpool). Comme expliqué par nos soins, le défenseur central français a conclu un accord verbal avec les Merengues. Libre, il devrait parapher un bail de 4 ans. Cela pourrait aussi être Denzel Dumfries. Hier soir, Fabrizio Romano a révélé qu’un accord avait été trouvé pour le joueur de l’Inter.



Un recrue annoncée jeudi, d’autres vont suivre

Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu régleront sa clause de 20 M€ si Pérez est élu. Ce transfert a été validé par Mourinho. Mais ce n’est pas tout. Le président de la Casa Blanca a ajouté : « nous aurons des noms avant dimanche, ne vous inquiétez pas. Personne n’en doute, on me connaît. J’ai toujours suscité l’enthousiasme durant mes 23 ans de présidence. Ceux qui me connaissent savent que les meilleurs joueurs seront au Real Madrid et que nous remporterons la Ligue des Champions.» Marca, ajoute que l’équipe de Florentino Pérez a prévu « au moins cinq changements » et qu’« il y aura un nouveau staff technique de grande qualité et des renforts significatifs ». La défense et le milieu de terrain sont les priorités du club. En revanche, pas de mouvement en attaque, où Endrick aura sa chance.



« Nous avons toujours recherché les meilleurs à chaque poste. C’est le cas depuis 26 ans et notre philosophie n’a pas changé », a précisé une source du club à Marca. Pérez a conclu sa sortie médiatique en taclant les recrues promises par son adversaire. « Je pense que c’est bien, même si je ne sais pas s’il lui a parlé (à Raúl). Des agents m’appellent en disant que (Riquelme) parle aux joueurs et leur dit : “Ne dites pas non”. Je ne crois pas un mot de ce qu’il dit. Il a mentionné Rodri parmi les recrues possibles, mais évidemment, rien n’est encore fait. Tout ce que dit Riquelme, c’est comme dans cette émission de télé-réalité “Todo es mentira” (Tout est mensonge). Il prétend venir sauver le Real Madrid, et ensuite il doit contracter un prêt à 54 % d’intérêt pour sa société. C’est absurde.» Pérez, lui, estime toujours être l’homme qui peut aider le Real Madrid à rêver plus grand.