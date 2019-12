Aminata Touré descend Abdoul Mbaye: "une rancœur tenace..il ne pardonnera jamais à Macky de l'avoir viré"

Successivement, Premier ministre du Sénégal sous Macky Sall, Abdoul Mbaye et Aminata Touré se vouent une hostilité qui ne dit pas son nom. Lors d'une conférence de presse tenue, vendredi dernier, le président du parti Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act) , Abdoul Mbaye, a prédit un avenir sombre pour le Sénégal pour une durée de trois à quatre ans.



Mais c’était sans attendre la réplique salée d’Aminata Touré, présidente du Conseil, économique social et environnemental (CESE) qui a descendu, Abdoul Mbvaye dans un entretien accordé au quotidien L’As.



Pour Mimi Touré, « Abdou Mbaye ne peut pas avoir de positions objectives, car ses capacités intellectuelles, par ailleurs indéniables sont altérés par une rancœur tenace. Il ne pardonne au président Sall de l’avoir remplacé. Je crois qu’il ne le lui pardonnera jamais. Il ne reconnait aucun progrès sous le régime du président Macky Sall, aucun ! Même ceux qui étaient initiés pendant qu’il était lui-même premier ministre », soutient-elle.



Elle poursuit, «les élections lui ont clairement dit ce qu’il pesait de son attitude puis qu’aux élections législatives, il a eu trois (3) voix dans son propre bureau de vote. Au niveau national, Abdoul Mbaye a vaillamment …. Obtenu 14231 voix sur 3 310 435 électeurs qui sont allés aux urnes soit 0, 4 % du suffrage », peste la responsable de la mouvance présidentielle.



Mieux, elle conclut que Abdoul Mbaye « n’a pas été capable de rassembler le nombre de parrain pour la présidentielle, il souhaiterait que le pays tout entier s’embrase et sombre rien que pour payer au chef de l’Etat m’outrecuidance de l’avoir relevé .»