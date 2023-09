Aminata Touré exprime sa tristesse au peuple marocain

L'ancienne Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré a exprimé sa tristesse et sa solidarité au peuple marocain, touché par un terrible séisme dans la nuit de vendredi à samedi.



« J’exprime ma grande tristesse et solidarité au Peuple frère du Maroc touché par un terrible seïsme », a posté Mimi Touré.



Un ouveau bilan provisoire du Séisme de la nuit dernière a été publié par les autorités marocaines. Il fait état de 820 morts et 672 blessés.