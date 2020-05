Aminata Touré répond à Ousmane Sonko : "Macky Sall a compris que gouverner, c'est envisager toutes les situations"

La présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Aminata Touré, n’a pas trop tardé pour apporter sa réplique au leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko. Ce dernier, qui s'est adressé aux Sénégalais ce mercredi, a démonté la gestion de la pandémie de Coronavirus et jeter du feu sur les décisions prises par le chef de l’Etat, Macky Sall, dans ce sens. Selon Aminata Touré, les Sénégalais ont compris que chaque "situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle". Et, le président de la République, Macky Sall, a compris que "gouverner, c'est envisager toutes les situations". Elle est d'avis que la position du chef de l'État, "c'est comprendre les Sénégalais". (Vidéo)