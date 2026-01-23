Bobi Wine: «Je suis en fuite», l’opposant ougandais conteste l’élection et appelle à la désobéissance civile

Une semaine après la présidentielle en Ouganda, officiellement remportée par le président sortant Yoweri Museveni, l’opposant Bobi Wine rejette les résultats. Dans un entretien à RFI, il affirme être en fuite, évoque un climat de répression et dit disposer d’éléments sur des fraudes. Il appelle à une mobilisation non-violente et interpelle la communauté internationale. Entretien au micro de Christina Okello



Bobi Wine : Je suis en vie… je devrais être félicité d’avoir survécu jusqu’ici. Mais sur ma sécurité : non, je ne suis pas en sécurité. Je suis pourchassé par l’armée sans avoir commis le moindre crime. Je suis en fuite. Ma femme et ma famille ne sont pas en sécurité non plus : elles sont encerclées par l’armée. Elles ne peuvent pas sortir, personne ne peut entrer. Elles ont faim, et même la nourriture qu’on tente de leur livrer est refusée.



Depuis l’élection du 15 janvier, comment décririez-vous le climat en Ouganda en ce moment ?



Nos concitoyens sont massacrés. Il y a un massacre silencieux en cours. Le fils de Museveni est sorti il y a deux jours, et il a regretté de n’avoir tué « que 22 » des nôtres : il aurait voulu en tuer davantage. Nous avons aussi des informations faisant état de plus de 100 personnes tuées à travers le pays. Des gens sont arrêtés sans avoir commis le moindre crime. Trois de mes vice-présidents ont été arrêtés. Deux d’entre eux sont des femmes, et je ne sais pas où elles sont. Elles ont été interpellées la veille du jour du vote, et cela fait maintenant sept jours : personne ne sait où elles se trouvent. Mon vice-président en charge de la région centrale a aussi été arrêté aujourd’hui (jeudi). Et cela survient après ce qui s’est passé il y a une semaine, quand dix personnes ont été abattues à l’intérieur de sa maison.



Vous faites référence à votre député Muhammad Muwanga Kivumbi, dans le district de Butambala. Il affirme que dix de vos partisans ont été tués le jour du vote, dans sa maison. De son côté, le président Yoweri Museveni parle de « terroristes », en visant le NUP après cet épisode. Comment réagissez-vous à ces accusations et, selon vous, que s’est-il passé ce jour-là ?



Parmi ces dix personnes, huit étaient des femmes. Leur rôle, c’était de remplir des formulaires, de recevoir les résultats et de compiler les formulaires de déclaration des résultats — les « DR forms » — qui arrivaient de différents bureaux de vote. Elles étaient dans la maison d’un homme politique le jour du scrutin, et c’est là que la police les a trouvées, puis les a abattues.



Vous dénoncez des fraudes : quelles preuves avez-vous, concrètement ?



Nous avons des preuves avant, pendant et après l’élection. Nous avons des vidéos montrant des policiers, des militaires, et même des responsables de la Commission électorale, en train de pré-cocher des bulletins en faveur de Yoweri Museveni. Nous en avons des dizaines. Et malgré cela, nous avions largement battu Museveni. Alors lui et la Commission ont décidé de ne lire aucun résultat issu des formulaires de déclaration : ils ont fabriqué des pourcentages et des chiffres, et les ont annoncés sans preuve. Nous les avons mis au défi de publier ces formulaires par district : ils ne l’ont pas fait, parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas ces preuves.



Allez-vous saisir la justice pour contester les résultats ?



Non. Nous n’avons aucune confiance dans la justice en Ouganda : elle est biaisée en faveur de Yoweri Museveni. Les prisonniers politiques n’obtiennent pas de liberté sous caution. Et même quand la Cour suprême rend des décisions, l’armée les piétine. Donc notre espoir n’est pas dans les tribunaux : notre espoir est dans le peuple ougandais, pour se lever et rejeter toutes ces absurdités.



Qu’est-ce que vous comptez faire maintenant ? Quelle est votre stratégie ? Et une troisième candidature, est-elle envisageable en 2031 ?



Nous appelons à la désobéissance civile. Nous appelons à une action non-violente, à des manifestations non-violentes contre le régime, et à toutes les formes créatives de protestation possibles, jusqu’à ce que le régime ressente la pression du peuple. Nous ne regardons même pas 2031, ni même l’année prochaine : nous regardons le plus vite possible, parce que le pouvoir qui s’impose à nous n’est pas notre choix. Nous devons nous libérer et rétablir la démocratie.



Un mot pour nos auditeurs en Afrique francophone, notamment dans des pays où l’opposition dénonce aussi des dérives autoritaires : que voulez-vous leur dire ?



Les peuples qui vivent sous d’autres dictatures, ailleurs sur le continent, doivent regarder ce qui se passe en Ouganda, parce que nous souffrons de la même manière. Nous pouvons apprendre les uns des autres, et nous soutenir en amplifiant nos voix respectives.



Et qu’attendez-vous de la communauté internationale ?



J’appelle la communauté internationale à demander des comptes au régime ougandais. Je veux aussi leur dire merci : nous apprécions même si c’est peu, ce qui est fait pour soutenir la démocratie et les droits humains en Afrique. Mais les valeurs qui nous rassemblent, démocratie, droits humains, État de droit doivent s’appliquer partout. Le standard de démocratie en Afrique devrait être le même qu’en Europe ou en Amérique du Sud.



Condamner des dictateurs comme Loukachenko au Bélarus ou Maduro au Venezuela, tout en fraternisant avec des dictateurs en Afrique, c’est du racisme pur et simple. Nous voulons être traités avec le même standard : quand Internet est coupé pendant les élections, quand des citoyens sont abattus, et que malgré cela des dirigeants de la communauté internationale continuent de coopérer avec des dictateurs africains comme s’ils étaient légitimes, c’est inacceptable. Il faut une remise à plat, pour que nous soyons considérés comme de véritables partenaires, à égalité.