Guinée-Bissau : des défenseurs des droits de l’homme appellent la CEDEAO à imposer des sanctions contre les putschistes

Plus d'un mois après le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui s'est tenu le 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria, le peuple Bissau guinéen constate avec une profonde perplexité l'absence totale de progrès concrets dans la mise en œuvre des résolutions alors adoptées. Dans le même temps, on assiste à une dégradation marquée de la situation politique et sociale en Guinée-Bissau, résultant du coup d'État orchestré le 26 novembre 2025 par Úmaro Sissoco Embaló et son cercle de chefs militaires, dans le but d'empêcher la proclamation de la victoire électorale du candidat indépendant Fernando Dias da Costa.



Dans son communiqué final, la CEDEAO a explicitement reconnu la validité du scrutin électoral, rejeté toute transition militaire, exigé le retour des militaires dans leurs casernes, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et la garantie de la sécurité des acteurs politiques et des institutions de l'État.



Cependant, plusieurs semaines plus tard, aucune de ces décisions n'a été pleinement respectée. Les prisonniers politiques restent détenus dans des conditions inhumaines, tandis que se multiplient les agressions, les détentions arbitraires, les enlèvements et les actes d'intimidation à l'encontre de citoyens, de dirigeants politiques, de militants des droits humains, de journalistes et d'analystes politiques, sous prétexte d'«ordres supérieurs ». Ces pratiques constituent une violation grave et systématique de la Constitution de la République, du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance et des résolutions du Sommet lui-même.



Plusieurs personnalités politiques et militaires sont toujours privées de liberté sans bénéficier des conditions minimales de détention, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale populaire et leader du PAIGC, Domingos Simões Pereira, l'avocat et commentateur politique Augusto Nasambé, ainsi que d'autres citoyens Bissau guinéens.



Le 8 janvier 2026, le soi-disant Haut Commandement militaire a tenté d'imposer de manière illégitime l'interdiction des conférences de presse sans autorisation préalable, dans une attaque directe contre la liberté d'expression consacrée par la Constitution. Parallèlement, de graves actes de violence ont été signalés, notamment l'agression mortelle d'un jeune homme à Bissau par des individus en uniforme et la répression violente d'une veillée pacifique organisée pour exiger la libération immédiate de toutes les personnes détenues illégalement, qui a donné lieu à des arrestations arbitraires et à des blessés graves.



Il convient de souligner qu'Úmaro Sissoco Embaló a été le principal responsable du coup d'État du 26 novembre et continue de guider les actions des autorités de facto. Le maintien de ses photos dans les bâtiments officiels et la nomination de personnes de sa confiance à des postes clés de l'administration publique Bissau guinéenne constituent des preuves irréfutables de la complicité institutionnelle dans l'usurpation du pouvoir.



La visite à Bissau, le 10 janvier, d'une délégation de haut niveau de la CEDEAO, conduite par le président en exercice du bloc, s'est terminée sans aucune communication officielle, renforçant les doutes quant à la capacité et à la fermeté de l'organisation régionale à faire respecter ses propres décisions.



Alors que la CEDEAO et la communauté internationale restent inactives, les putschistes aggravent délibérément la crise institutionnelle en faisant adopter une prétendue nouvelle Constitution par le Conseil national de transition, un organe manifestement illégitime et sans base constitutionnelle, tout en se préparant à modifier illégalement les principales lois qui régissent le système politique guinéen.

Face à ces faits et aux risques réels d'aggravation de l'instabilité sociale, politique et économique, nous, organisations sociales, civiques et de défense des droits humains d'Afrique de l'Ouest, exprimons notre profonde préoccupation face au retard inacceptable dans le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau.Nous exhortons la CEDEAO à appliquer d'urgence des sanctions individuelles et collectives contre les auteurs civils et militaires de l'usurpation du pouvoir, et à créer les conditions nécessaires à la prise de fonction immédiate du président démocratiquement élu, Fernando Dias da Costa.Nous exhortons également la communauté internationale, notamment l'Union africaine, les Nations unies, la CPLP et l'Union européenne, à adopter des mesures fermes et coordonnées, à exiger la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues illégalement et arbitrairement, et à défendre sans ambiguïté la volonté souveraine du peuple Bissau guinéen.