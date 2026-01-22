CAN 2025 : le Roi Mohammed VI salue le succès marocain et réaffirme la fraternité africaine

À l’issue de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Roi Mohammed VI a salué la réussite de cette grande fête du football continental accueillie par le Royaume du Maroc. Dans un communiqué du Cabinet royal, le Souverain a adressé ses remerciements à l’ensemble des composantes de la Nation qui ont admirablement contribué à la pleine réussite de cette magnifique manifestation.



Le Roi a également félicité tous les Marocains, à travers les différentes villes du Royaume, de l’effort fourni par chacun pour sa « belle contribution à ce succès historique, reconnu et salué de par le monde ».



Le Souverain a adressé ses compliments aux « millions de marocains, femmes, hommes et enfants qui n’ont cessé de soutenir, chacun à sa manière et toujours de façon exemplaire, leur équipe nationale, aujourd’hui classée 8ème meilleure sélection mondiale ».



Abordant les incidents survenus dans les dernières minutes de la finale opposant le Maroc au Sénégal, Mohammed VI a regretté ces « fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits ». Il a souligné qu’une fois la passion retombée, la « fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus ». Pour le Souverain, cette « réussite marocaine est aussi une réussite africaine ».



Le Maroc se dit fier d’avoir offert, sur sa terre, un mois de joie populaire et d’émotion sportive, et d’avoir contribué au rayonnement de l’Afrique et de son football.



Par ailleurs, face au dénigrement et à certaines tentatives de discrédit subies, le Roi se dit persuadé que les « desseins hostiles ne parviendront jamais à leurs fins, que le peuple marocain sait faire la part des choses et qu’il ne se laissera pas entrainer dans la rancœur et la discorde.



Selon lui, rien, ne saurait altérer la « proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples africains, ni la coopération fructueuse construite avec les différents pays du Continent et renforcée par des partenariats toujours plus ambitieux ».



Le Royaume du Maroc, a-t-il rappelé restera un « grand pays africain, fidèle à l’esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu’il a toujours cultivé à l’égard de son Continent ».



Conformément à la vision du Souverain, le Maroc poursuivra son engagement déterminé et constant en faveur d’une Afrique unie et prospère, notamment par le partage mutuel de ses expériences, de son expertise et de son savoir-faire, conclut le communiqué.

