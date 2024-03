Amnistie : le projet de loi passe demain (mercredi) en plénière

Tout semble être plié ! La Comission des Lois qui a débuté ce mardi l'examen d'un projet de loi d'amnistie controversé, portant sur les faits liés aux manifestations politiques meurtrières entre 2021 et 2024, en a fini. En effet, demain mercredi les députés sont convoqués en séance plénière à 10 H 00 à l'Assemblée nationale.



L'ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi n°05/2024 portant amnistie.



Dans l'exposé des motifs les Président Macky Sall a déclaré son intention d'apaiser le « climat politique et social » de renforcer « la cohésion nationale » et de consolider « le dialogue national », et afin de permettre à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique.



Avec cet acte, le chef de l'Etat entend poursuivre la mise en œuvre des mesures de décrispation, au-delà du droit de grâce que lui reconnait la Constitution.