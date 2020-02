Amnistie ou non en faveur de Karim et Khalifa: les débats se poursuivent ce mardi au sein du dialogue politique

Après des débats houleux jeudi dernier autour de la pertinence ou non d’amnistier Karim Wade et Khalifa Sall, c’est ce mardi 11 février que la Commission politique du dialogue national devra poursuivre les discussions sur cette question.



Selon nos confrères de ‘Source A’, il n’y a en réalité aucun espoir que l’amnistie de Khalifa Sall portée par Saliou Sarr, un des proches de l’ancien édile de Dakar, trouve un écho favorable. Si l’opposition tient à ce que le point soit adopté, tel n’est pas le cas, au sein de la majorité présidentielle qui ne veut pas bénir cette requête.



L’amnistie de Karim Wade sera aussi sur table. Vu que son père Abdoulaye Wade a toujours exigé son retour au pays de la Téranga, depuis qu’il a été gracié, nuitamment, puis exfiltré de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss en juin 2016, direction aéroport Léopold Sédar Senghor pour rejoindre le Qatar.



Karim Wade et Khalifa Sall ont été respectivement emprisonnés, puis graciés, dans le cadre de la traque des biens mal acquis de 138 milliards FCFA et de deniers publics d’un montant de 1,8 milliards FCFA.



Mais la problématique de l’amnistie ne sera pas la seule question sur la table ce mardi. Les participants vont également discuter sur l’arrêté Ousmane Ngom, interdisant toute manifestation aux alentours du Palais présidentiel.