Anderlecht pousse Kara Mbodj vers la sortie

Ce n'est pas parce que la saison est terminée que Michael Verschueren prend des vacances. Des décisions importantes ont été prises en interne concernant l'avenir de certains joueurs. Anderlecht aurait décidé de vendre Adrien Trebel et Kara Mbodj, comme le rapporte Het Laatste Nieuws, le quotidien Belge.



Les deux joueurs doivent partir cet été. Le Sporting d'Anderlecht estime qu'ils contribuent trop peu par rapport à leur salaire. Il ne faut pas oublier que Trebel est le joueur le mieux payé de Belgique avec un salaire annuel net de 2 millions d'euros... Et quant à Kara est revenu cet hiver à Bruxelles mais le Sénégalais, après ses prestations en dents de scie, (17 matches 0 but) n'entre pas dans les plans pour la saison prochaine.