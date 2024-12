Angélique Angarni-Filopon élue Miss France 2025 à l'âge de 34 ans

Le concours Miss France a, pour sa 95e édition et la première fois de son histoire, sacré samedi soir une candidate trentenaire, la Miss Martinique 2024 Angélique Angarni-Filopon, âgée de 34 ans.



Sa victoire au concours Miss France a été rendue possible par une refonte du règlement il y a deux ans. Sous la pression des critiques, les organisateurs avaient levé toute limite d'âge - fixée à 24 ans auparavant - et ouvert les candidatures aux femmes mariées et aux mères de famille.



À 34 ans, Angélique Angarni-Filopon, hôtesse de l'air, qui a été élue Miss Martinique 2024, devient ainsi la lauréate la plus âgée de l'histoire du concours Miss France. Elle a été élue parmi 30 candidates, dont la plus jeune avait 18 ans. Angélique Angarni-Filopon s'était déjà présentée à l'élection Miss Martinique en 2011, dans les Caraïbes. Elle a décidé de se représenter cette année à l'occasion de la modernisation du concours.



« En 2011, une jeune femme âgée de 20 ans a terminé première dauphine du concours Miss Martinique. Aujourd'hui, c'est cette même jeune femme de 34 ans qui se tient devant vous afin de représenter à nouveau la Martinique, sa diaspora ainsi que toutes les femmes à qui l'on a dit un jour que c'était trop tard », a-t-elle dit lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Poitiers, dans l'ouest de la France.



L'élection Miss France 2025 s'est tenue alors que les Pays-Bas ont décidé de saborder leur concours de beauté estimant que ce n'était « plus de ce temps ». Aux Pays-Bas, l'élection de la miss nationale sera désormais remplacée par la mise en avant de femmes qui ont réussi « pour célébrer la vraie vie, sans la pression de se conformer à une image parfaite », a annoncé jeudi Monica van Ee, l'ex-directrice de Miss Pays-Bas.



Pour l'association française Osez le féminisme !, cela « va dans le bon sens » : « il faut mettre fin à cette société de la femme-objet », a affirmé à l'AFP Aliénor Laurent, porte-parole de l'association.