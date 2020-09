Angers: Cheikh Ndoye écœuré par la tournure de sa séparation avec le club

Cheikh Ndoye, l’ancien capitaine de Angers Sco n’en revient toujours pas de la tournure prise par la fin de son aventure avec le club, en juin 2019. Présent ce jeudi matin au tribunal des "Prud’hommes" pour contester la non-tenue d’une promesse d’embauche, le milieu de terrain sénégalais s’est exprimé à la sortie de cette audience de conciliation qui n’a rien donné.



« Je vis ça avec beaucoup de stress », a avoué le joueur de 34 ans à nos confrères de Ouest-France. Avant de vider ce qu’il a sur le cœur : « Ça me touche profondément. Avec tout ce que j’ai fait pour le club, et que ce soit ça la récompense derrière… J’ai été très déçu par le club et le président Chabane. On avait vécu des choses extraordinaires. Qu’un capitaine se retrouve au tribunal avec son ancien club, c’est incroyable… Je n’ai jamais vu ça. Il faut respecter sa parole, ses écrits. Aujourd’hui, ils ne respectent rien du tout », regrette le joueur.



« J’attends les offres »



Apte à la pratique du football professionnel malgré une grave blessure contractée au genou en avril 2019, Cheikh Ndoye est bien décidé à poursuivre sa carrière, même si un essai à Guingamp (L2), s’est avéré non concluant durant l’été. « Ils voulaient une sentinelle, ce qui n’est pas mon profil donc on ne peut pas dire que c’était un essai, réfute le joueur. Là, je cherche un club, j’ai fait une bonne prépa, j’attends les offres. »