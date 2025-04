Guinée : Sory Doumbouya prend la tête de la Fédération de football après la révocation d’Aboubacar Sampil

Nouveau coup de tonnerre dans le paysage sportif guinéen. Le président de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), Aboubacar Sampil, a été révoqué provisoirement de ses fonctions à l’issue d’un vote à l’unanimité du Comité exécutif. La décision a été rendue publique le 8 avril dernier, par la voix du porte-parole de l’institution, à l’issue d’une réunion ordinaire tenue dans la capitale.



« À l’issue de la réunion ordinaire du Comité Exécutif tenue ce mardi 08 avril 2025, il a été décidé, à la majorité, de procéder à la révocation provisoire de Monsieur Aboubacar Sampil, Président de la Fédération Guinéenne de Football », a déclaré le porte-parole du Comité exécutif dans un communiqué. Selon lui, la motion de révocation, introduite par Mamadou Barry, vice-président de la FGF, a été adoptée « à l’unanimité, sept sur sept votants ».



Le Comité exécutif justifie cette décision par « des dysfonctionnements graves », évoquant notamment « un déficit de transparence, une communication interne et externe déficiente, une gouvernance fragilisée, et des pratiques financières incompatibles avec les exigences de bonne gestion ». Il s’agit, selon les termes du porte-parole, d’« une réponse institutionnelle à une crise de leadership, fondée sur une volonté de redresser la gouvernance de notre fédération ».



En attendant la tenue de l’Assemblée générale prévue le 8 mai 2025 à Conakry, la présidence de la Fédération sera assurée par intérim par Sory Doumbouya, vice-président le plus âgé du Comité exécutif, conformément à l’article 36, alinéa 8 des statuts.



La Fédération dit avoir informé les principales institutions sportives du pays, ainsi que les instances internationales. « Nous tenons à informer respectueusement le Gouvernement à travers le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité National Olympique des Sports Guinéens, la FIFA et la CAF de cette évolution interne », a précisé le porte-parole.



La FGF insiste sur la légalité de la procédure, assurant que la décision s’inscrit « dans un processus statutaire pleinement conforme à nos textes, guidé par le respect des principes de bonne gouvernance promus par les instances internationales du football ».



Le Comité exécutif appelle à l’apaisement et à la cohésion. « Le Comité Exécutif appelle à l’unité, au calme et à la responsabilité de tous les acteurs, pour permettre à notre sport national de retrouver toute sa force et son éclat », a conclu le porte-parole, réaffirmant l’engagement de la Fédération à « collaborer étroitement avec la FIFA et la CAF » et à œuvrer pour « la modernisation de ses structures » ainsi que « la promotion du football à la base ».