Liga : le FC Barcelone sacré champion grâce à Lamine Yamal et Fermin

C’est fait ! Le FC Barcelone est champion d’Espagne. Les Blaugranas ont validé leur titre en s’imposant 2-0 lors de cette dernière journée décisive. Un succès construit grâce à un éclair de génie de Lamine Yamal, auteur d’une action exceptionnelle, et à un but signé Fermin, bien servi par le jeune prodige espagnol.



Le Barça n’a pas tremblé et a parfaitement négocié sa première balle de match. Ce sacre vient récompenser une saison marquée par l’éclosion de nouveaux talents, à l’image de Yamal, qui confirme match après match son statut de révélation de la saison.