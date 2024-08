Angleterre: Phil Foden élu " Joueur de l’année " par ses pairs

L’attaquant de Manchester City Phil Foden a été élu mardi "Joueur de l’année" par ses pairs en Premier League, un trophée qui récompense son rôle clé dans le quatrième sacre consécutif des Citizens la saison dernière, un record en Angleterre.



Foden, 24 ans, a marqué 19 buts et délivré huit passes décisives pour l’équipe entraînée par Pep Guardiola.



" Gagner ce prix est très spécial pour moi, j’en suis très fier ", a dit l’international anglais, remerciant l’Association des joueurs professionnels (PFA) de cette " reconnaissance " lors d’une cérémonie organisée à Manchester.



Il a devancé ses coéquipiers Erling Haaland, lauréat du prix de la PFA l’année dernière, et Rodri, ainsi que Cole Palmer (Chelsea), Martin Odegaard (Arsenal) et Ollie Watkins (Aston Villa).



Foden, qui a déjà remporté le prix du Meilleur joueur de la saison décerné par la Premier League, a souligné que l’objectif du club était de remporter un cinquième titre d’affilée.



Cole Palmer, auteur de 22 buts en Premier League la saison dernière, a pour sa part été élu Meilleur jeune de l’année. C’est la première fois depuis la saison 2009-2010 (Wayne Rooney et James Milner) que deux Anglais remportent ces deux prix la même année.



City a également raflé le trophée de " Joueuse de l’année " avec la Jamaïcaine Khadija Shaw, meilleure buteuse (21 réalisations) du Championnat féminin la saison dernière.





Avec AFP