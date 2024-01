Année scolaire 2023/2024 : L’UCAD va accueillir que 18 mille nouveaux bacheliers (Recteur)

Le nombre de nouveaux bacheliers orientés à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été revu à la baisse pour l’année scolaire 2023/2024. Tablé d’habitude à 30.000 nouveaux bacheliers, l’UCAD a enrôler cette année que 18 000.



L’information a été donnée par le recteur de ladite université Ahmadou Aly Mbaye sur le plateau grand jury de la Rfm.

« Nous avons fait un mémorandum envoyé au ministère de tutelle pour leur demander de diminuer le nombre de nouveaux bacheliers orientés à l’UCAD, parce que nous comprenons que la massification est aussi une cause des troubles que nous vivons », a laissé entendre Ahmadou Aly Mbaye, recteur de l’Ucad.



Ahmadou Aly Mbaye révèle que « les 15 000 se sont déjà inscrits » et exhorte les autres à s’inscrire le plus tôt possible. Le patron du temple du savoir souligne que les cours vont démarrer dès le mois de février. Par contre, il précise qu’il n’est pas garanti que ces cours se fassent en présentiel.