Année scolaire 2026-2027 : Bassirou Diomaye Faye appelle à accélérer les réformes du système éducatif national

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 30 septembre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a abordé la question de l’année scolaire 2026-2027. Il a demandé l’accélération des réformes du système éducatif national.



Selon le communiqué, le chef de l’État a insisté sur l’importance primordiale qu’il accorde au bon fonctionnement et au renforcement de l’excellence du système éducatif national. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les « dispositions nécessaires en vue d’assurer une bonne rentrée scolaire », en veillant au « bon déroulement des enseignements et apprentissages » et en préservant la stabilité sociale.



Le président Faye a rappelé le prix qu’il attache au recrutement adapté et à la mise en place effective des personnels enseignants requis, afin d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes, notamment dans les établissements scolaires implantés à l’intérieur du pays.



Après avoir souligné l’urgence d’accélérer la réalisation des projets de construction scolaire et de réhabilitation de salles de classes, ainsi que l’éradication des abris provisoires afin d’asseoir un système scolaire basé sur l’équité, la performance, l’inclusion et la stabilité sociale, le président de la République a indiqué l’impératif de :

-renforcer le dialogue social préventif avec l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire, notamment les syndicats d’enseignants ;

-faire respecter les engagements sur le paiement des indemnités liées aux examens et concours ainsi que les revalorisations statutaires validées.



Bassirou Diomaye Faye a également instruit de veiller à la « réforme concertée et adaptée des curricula et du cadre d’orientation des élèves, pour accentuer la transformation et le renouveau de l’École », avec la montée en puissance du numérique, la régulation des réseaux sociaux et le développement de la formation professionnelle et technique.



À cet égard, il a invité à une réflexion stratégique sur « l’adaptation des méthodes d’enseignement et d’apprentissage, l’actualisation de la carte scolaire et la promotion de l’excellence ».



Enfin, le chef de l’État a demandé la poursuite des concertations en vue d’une « régulation globale et d’un contrôle renforcé de l’enseignement privé dans toutes ses composantes » et de « l’accélération des réformes consensuelles visant une meilleure intégration des Daara dans le système scolaire ».