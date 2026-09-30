Insultes visant Abdou Mbow : Takku Wallu dénonce une « violence verbale » et annonce une plainte contre le député Ousmane Fall

Le Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal dénonce un incident qui se serait produit ce mardi 30 septembre dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. Selon un communiqué, le député Abdou Mbow aurait été pris à partie et insulté par son collègue Ousmane Fall, du groupe parlementaire Pastef.



D’après le communiqué, Abdou Mbow se trouvait dans les couloirs de l’Hémicycle en compagnie du député Thierno Alassane Sall lorsqu’il aurait été pris à partie par Ousmane Fall.



Le Groupe Takku Wallu qualifie les faits d’un « acte d’une extrême gravité » et de « violence verbale ». Il estime que cet incident constitue une « violation flagrante » du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et de la plus « élémentaire décence républicaine ».



Le groupe parlementaire dit condamner fermement ce qu’il qualifie de « barbarie qui déshonore la représentation nationale ».



Takku Wallu Sénégal rappelle que l’Assemblée nationale n’est pas une « arène », mais le « temple de la République ».



Le groupe indique également que le député Abdou Mbow, soutenu par l’ensemble de ses collègues, a décidé de mandater ses avocats dès ce jeudi afin de déposer une plainte contre Ousmane Fall.



Cette démarche vise, selon Takku Wallu, à faire en sorte que les faits dénoncés « ne restent pas impunis ».