Mémorial du Joola, pont Emile Badiane, Plan Casamance : le Premier Ministre fixe les grands chantiers

Lors du Conseil des Ministres qui s'est tenu ce mercredi 30 septembre 2026 , la communication du Premier Ministre Al Ahminou Lo a principalement tourné autour de « la prise en charge du dossier relatif au statut du Mémorial du Bateau le Joola et l’accélération de la mise en œuvre des projets de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 »,



Répondant aux attentes des familles, il a enjoint le ministre de la Culture et le secrétaire général du Gouvernement à finaliser « le projet de décret formalisant le statut du Mémorial » pour qu'il soit « présenté au Conseil des Ministres au mois de novembre 2026 ».



Par ailleurs, il a insisté sur « la bonne préparation du Conseil interministériel sur le Plan Diomaye pour la Casamance », prévu également en novembre à Ziguinchor, tout en réclamant des « crédits budgétaires nécessaires à la réfection du pont Emile Badiane et au démarrage des travaux de la construction du second pont ».



Le Premier Ministre a également demandé au « Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités » de veiller à ce que « les familles de victimes et de rescapés vulnérables » soient « bien recensées dans le Registre national unique » pour bénéficier des « Bourses nationales de Sécurité familiale ».



Sur le plan éducatif, il a rappelé aux ministres concernés par l’Éducation, l'Enseignement supérieur et le Numérique de « veiller à la mise en œuvre des directives ressorties du Conseil interministériel sur la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027 ».



Abordant le second volet de son intervention lié à « l’accélération de la mise en œuvre des projets de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 », il a souligné « l’impérieuse nécessité de l’alignement des activités des départements ministériels sur le Référentiel Sénégal 2050 ». Il a conclu en insistant sur « les diligences relatives à l’actualisation de l’Agenda législatif du quatrième trimestre 2026 ».