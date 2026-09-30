Continuité des services publics : le Président Diomaye Faye ordonne au Gouvernement de prendre toutes les mesures requises

En Conseil des ministres, ce mercredi 30 septembre 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé que la continuité des services publics demeure un impératif.



À cet effet, il a ordonné au Premier ministre et aux membres du Gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer, dans chaque secteur d’activité, la continuité de services de qualité rendus aux usagers sur l’ensemble du territoire national.



Le chef de l’État a particulièrement insisté sur :



– l’accès aux soins des malades ;

– l’approvisionnement correct des populations urbaines, péri-urbaines et rurales, en

eau potable ;

– la continuité indispensable de la fourniture d’électricité et de services de téléphonie

aux populations et aux entreprises ;

– la sécurisation des approvisionnements par la réalisation effective des stocks réglementaires requis pour les différents produits et denrées de consommation courante.