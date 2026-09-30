Kédougou : les Douanes saisissent 68 boulettes de cocaïne et 7,5 tonnes de cyanure

La Brigade mobile des Douanes de Kédougou, relevant de la Subdivision de Kédougou, Direction régionale des Douanes du Sud-est, a réalisé une saisie de drogue dure portant sur 68 boulettes de cocaïne, pour un poids total de 1,5 kg.



Selon un communiqué des Douanes sénégalaises, l’opération a eu lieu le mercredi 23 septembre, vers 17 h, au barrage douanier situé à hauteur du village de Kénioto. L’interception fait suite à l’exploitation d’un renseignement et au renforcement de la vigilance sur l’axe routier reliant Kédougou à Saraya.



La même source précise que les boulettes de cocaïne ont été découvertes dans le sac à dos d’un individu ciblé sur la base d’indices probants. Le trafiquant présumé voyageait à bord d’un bus de transport en commun. L’enquête se poursuit.



Le produit saisi a été confirmé comme étant de la cocaïne pure par le Laboratoire national d’analyse des drogues (LNAD) de la Division de la Police technique et scientifique.



7,5 tonnes de cyanure interceptées



Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits prohibés ou soumis à une réglementation particulière en raison de leur dangerosité, les agents de la Subdivision des Douanes de Kédougou ont récemment immobilisé un camion transportant 150 sacs de cyanure, pour un poids total de 7,5 tonnes.



D’après le communiqué, cette saisie a également été réalisée grâce à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un groupe d’individus de nationalité étrangère impliqués dans un trafic transfrontalier de substances nocives pour l’environnement, utilisées sur les sites d’orpaillage clandestins, principalement du cyanure.