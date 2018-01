Annonce du verdict de la Cour de justice de la Cedeao : les pros-Khalifa tirent sur «Le Soleil»

«Dans sa livraison de ce mercredi 31 Janvier 2018, le journal « Le Soleil » barre à sa UNE Demande d’annulation de la procédure : « KHALIFA DEBOUTE ». Il y a lieu de signaler que du côté de l’Etat, depuis le début de cette affaire, le mensonge a pris le dessus sur la communication. Et cette pratique malsaine se poursuit au-delà de nos frontières», indique leur communiqué.



Selon eux, cette manipulation est d’autant plus flagrante que dans le même article, il est relevé que « la cour a renvoyé l’affaire jusqu’au 20 Février».



Donc, affirment-ils «Ecrire qu’il y a délibéré au 20 Février 2018 et affirmer en même temps que l’une des parties a été déboutée, c’est étaler ses propres contradictions. C’est une tentative grotesque de manipulation de l’opinion en versant dans l’intox et la désinformation uniquement dans le but de nuire à Monsieur Khalifa Sall».



Les pros-Khalifa demandent par conséquent «aux organes de presse du service public qui tirent leurs subsides des impôts des citoyens de respecter ces citoyens en informant juste et vrai sans parti-pris ni zèle».