Annoncée pour fin 2020, la mise en service du Train Express régional pourrait être à nouveau reportée

Lancé en décembre 2016, le Train Express régional (Ter) devrait être opérationnel 25 mois après. Le gouvernement sénégalais a annoncé plusieurs dates de mise en service sans jamais les respectées. La dernière date retenue avec instance par l’ex-ministre de l’Urbanisme Abdou Karim Fofana était fin novembre. Mais, selon nos confrères de L’Observateur, après une évaluation des travaux réalisés à 95%, les autorités tablent sur le premier semestre de 2021.



Selon le document de présentation des travaux parcouru par nos confrères, divisés en plusieurs marchés pour un tronçon de 36 km (Dakar-Diamniadio), l’avancement physique global des travaux du Ter est aujourd’hui à 95%. Pour le marché N°1 qui concerne les travaux et installation des infrastructures, il est à 100% terminé.



Pour le marché N°2 qui concerne les travaux et installation des systèmes ferroviaires (électriques), il est à 85% d’exécution. Pour le marché 3 (ripage et renouvellement des voies métriques sur 38 km) ses composantes sont entièrement installées et elles sont en opération de réception provisoire. Il a été exécuté à 100%.



Quant au marché 4 qui concerne la construction des bâtiments et des quais des 14 gares, il est 65% exécuté et il ne reste, selon le document, que la finalisation des passerelles, quais et parvis. S’agissant du marché 5 qui englobe la fourniture et la mise en service du matériel, il est à 100% réalisé.



Et pour le marché 6 qui s’occupe de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures, des systèmes du matériel roulant, il est exécuté à 85%. Concernant le dernier marché 7 qui a en charge la sélection des consultants (conseiller financier, contrôle qualité, organise qualité agréé), il est à 100%.



Mais, le président de la République, Macky Sall ne veut plus entendre parler de report. Il aurait demandé à ses hommes de ne plus avancer une date de mise en service du TER, après que plusieurs dates ont été annoncées, et sans jamais être respectées.