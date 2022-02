Annulation d’un vol Dakar-Yaoundé: Air Sénégal s’explique et s’excuse

La Fédération sénégalaise de football demandait il y a quelques heures des explications officielles sur l’annulation du vol qui devait transporter les familles des joueurs et autres membres de la FSF à Yaoundé. Elle est servie.



Selon Air Sénégal qui dit avoir mis en place 3 vols pour environ 750 passagers, dont un affrété auprès d’une compagnie Européenne, « Ledit avion a été bloqué par l’aviation civile Capverdienne d’où il devait décoller pour arriver à Dakar. Les raisons de ce blocage sont en cours d’investigation »



« Ce vol dit VIP d’environ 100 passagers a donc été annulé. Les deux autres vols on décollé et sont arrivés à Yaoundé avec près de 600 supporters qui, pour un billet d’avion à 180.000 FCFA, seront pris en charge en terme de visa, repas, bus et ticket de stade », poursuit la compagnie aérienne.



Ainsi, « Air Sénégal présente ses excuses à ses passagers, avec un accent particulier pour les familles des joueurs qui n’ont pas pu embarquer, y compris dans les deux vols qui sont partis suite au blocage des passerelles par certains passagers mécontents parmi le 100 ».