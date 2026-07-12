Guéréo : près de 245 kg de chanvre indien saisis par la Police

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l’Unité de lutte de Mbour, rattachée à la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Thiès/OCRITS, a réalisé une importante saisie de chanvre indien.



Selon la Police nationale, les agents sont intervenus dans la nuit du 10 juillet 2026, vers 3 h 45, sur la plage de Guéréo, à la suite d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de drogue.



Surpris par la présence policière, les convoyeurs ont pris la fuite en abandonnant leur chargement. Les investigations sur site ont permis de sécuriser dix (10) colis de chanvre indien, représentant un poids total de 244,8 kilogrammes à la pesée légale.



Le produit a été consigné pour les besoins de la procédure et les investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'appréhender les fugitifs.