Antoine Diome appelle ne pas dévier le chemin tracé par les « vénérés guides religieux »

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, accompagné d’une forte délégation, a représenté le gouvernement à la 143e cérémonie officielle de l’Appel des Layènes. A tour de rôle, les autorités et religieux présents, ont prêché la paix et la tolérance en restant sur le chemin tracé par les « vénérés guides religieux ».



« Chacun est libre de théoriser ce dont il a envie, mais nous, nous sommes convaincus qu’on ne peut pas trouver mieux que nos vénérés guides religieux », a laissé entendre le ministre de l’Intérieur estimant que le Sénégal est un pays à « envier ».



« Nous devons nous réjouir parce que le Sénégal est à envier. Il n’y a rien qui puisse nous faire dévier de ce chemin que nos vénérés guides religieux nous ont tracés. Ils sont d’une importance capitale », a précisé M. Diome, ajoutant que « c’est la raison pour laquelle le président Macky Sall fait tout ce qui est de son pouvoir pour accompagner chaque famille religieuse dans ses projets. »



Le ministre de l’Intérieur a affirmé qu’ « on peut avoir toutes les richesses du monde, mais s’il n’y a pas de paix, la cohésion sociale, cela n’aurait pas une grande importance ». A l’en croire, beaucoup de pays regorge plus de ressources que le Sénégal, néanmoins ils ne peuvent pas en bénéficier à cause de la violence qui les plombe. C’est Mame Limamoulaye qui a été, selon lui, le premier théoricien de la non-violence avant Gandhi et Mathin Luther LKing.



Des milliers de fidèles de la communauté Layène ont convergé mardi et mercredi à Cambérène, Ngor et Yoff, pour les célébrations du 143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye. Cette année, l’édition était axée sur le thème : ‘’La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi''.



Seydina Limamou Lahi de son vrai Limamou Thiaw, pêcheur et agriculteur de la communauté Lébou de Yoff, a lancé son Appel le 24 mai 1883. Il est décédé en 1909. Il prônait le retour vers un « islam rigoureux ».