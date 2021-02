Antoine Diome place Adji Sarr sous protection policière

L'accusatrice de Ousmane Sonko, Adji Sarr bénéficie d'une protection policière de la part du ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, si l'on en croit aux avocats de la présumée victime. Selon des sources de nos confrères du journal L'Observateur, les avocats de la jeune masseuse, Mes El hadji Diouf et Abdou Dialy Kane sont allé voir vendredi Antoine Diome pour lui expliquer les "menaces" qui pèsent sur leur cliente, afin qu'il puisse prendre des dispositions allant dans le sens de mettre Adji Sarr sous protection policière.



Et selon des sources au sein du ministère à L'Observateur, le ministre de l'Intérieur a accepté la requête. Au finish, Antoine Diome a placé Adji Sarr sous protection policière.



Selon ses avocats, depuis l'éclatement de cette affaire de viol présumé incriminant le principal opposant à Macky Sall, la jeune masseuse de 21 ans subit une "pression énorme et reçoit des menaces de mort tous les jours".