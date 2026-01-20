Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Cérémonie de réception : le président de la FSF, Abdoulaye Fall, élevé au rang de Grand Officier dans l’Ordre national du Lion



Cérémonie de réception : le président de la FSF, Abdoulaye Fall, élevé au rang de Grand Officier dans l’Ordre national du Lion
Le président de la Fédération sénégalaise de Football, Abdoulaye Thiam, a été élevé au rang de Grand Officier dans l’Ordre national du Lion ce mardi, à l’occasion de la réception des « Lions » au Palais de la République.
 
La décoration lui a été remise par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en présence du Général de corps d’armée, Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 20 Janvier 2026 - 23:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter