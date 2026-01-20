Réception officielle : le Président Diomaye offre 75 millions de FCFA à chaque "Lion" et 1500 m² sur la Petite Côte

Chose promise, chose due. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé une récompense exceptionnelle pour les champions d’Afrique 2025, et il a tenu sa promesse. Il a décidé d’offrir 75 millions de Fcfa à chaque Lion et 1500 mètres carrés sur la Petite Côte.
« Au membre de la Fédération, 50 millions Fcfa et 1000 mètres carrés. Les autres membres de la délégation 20 millions Fcfa et 500 mètres carrés sur Petite Côte », a annoncé le chef de l’Etat ce mardi à l’issue de son discours lors de la réception des « Lions » au Palais de la République.
En outre, le chef de l’État a annoncé que le ministère des Sports se verra attribuer 305 millions pour des primes pour l’ensemble des agents du ministère et des terrains aux membres de la délégation ministérielle qui a accompagné l’équipe au Maroc.
