Appel à la vigilance : le FRAPP dénonce le projet de loi constitutionnelle de Macky Sall

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire (FRAPP) tire la sonnette d'alarme concernant les changements constitutionnels proposés au Sénégal, qu'il juge « dangereux et visant à consolider l'agenda politique du Président Macky Sall ».



À en croire le communiqué de presse parvenu à PressAfrik, « le point central de discorde est l'amendement constitutionnel proposé, plus précisément l'Article 87-Nouveau, qui accorderait au Président le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment ».



Selon le FRAPP, cette mesure « menace l'intégrité du pouvoir législatif et sape les principes démocratiques sur lesquels repose la gouvernance du Sénégal ».



Pire encore, le FRAPP affirme que « le Président Macky Sall cherche à exploiter cet amendement pour dissoudre l'Assemblée nationale et synchroniser les élections législatives avec la course présidentielle ». Une stratégie, qui d’après le mouvement, vise à résoudre les conflits internes au sein de l’APR et à l'unifier en vue des prochaines élections.



« En ayant la possibilité de nommer à la fois le candidat présidentiel (potentiellement Boun Abdallah Dione, Abdoulaye Daouda Diallo ou un autre) et le candidat à la présidence de l'Assemblée (peut-être Amadou Ba ou un autre), Macky Sall cherche à renforcer sa position politique et à remporter la victoire aux élections couplées. Nous dénonçons également une autre initiative législative visant à institutionnaliser le résultat du dialogue national, qu'ils estiment être conçue pour marginaliser le leader de l'opposition Ousmane Sonko ».



Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire exhorte tous les citoyens conscients, ainsi que la plateforme F24, à se mobiliser et à contrecarrer le présidentialisme néo-colonial que le Président Macky Sall semble promouvoir à travers les amendements constitutionnels. Le FRAPP exige que Sall cesse de jouer avec les lois du pays et respecte les principes de la gouvernance démocratique.