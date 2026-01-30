Sopi Sénégal dément la convocation de Doudou Wade et invite les autorités à préserver la paix sociale

Suite aux informations diffusées dans la presse et dans les réseaux sociaux, faisant état d'une convocation de Doudou Wade par la Sûreté urbaine, Sopi Sénégal informe l'opinion publique nationale et internationale que ce « dernier n'a pas, au moment où ces lignes sont écrites, reçu une quelconque convocation ».



Dans un communiqué publié ce vendredi 30 janvier, Sopi Sénégal assure que Doudou Wade répondra à « toute convocation qui lui sera dûment délivrée par les autorités judiciaires de son pays comme il l'a fait de par le passé, en bon républicain, soucieux de la préservation de l'image de nos institutions judiciaires ».



Sopi Sénégal manifeste son soutien et sa solidarité envers Doudou Wade et à tous ceux et toutes celles qui, pour l'expression de leur opinion, sur la marche du pays, se trouvent inquiétés par la justice.



Le parti condamne fermement le « discours tendant à ternir l'image de Doudou Wade, considéré comme un digne fils du Sénégal.



Par ailleurs, Sopi Sénégal déplore la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye et réaffirme son attachement à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion au Sénégal ainsi qu'à la dévolution démocratique du pouvoir.



Enfin, le parti invite les autorités du pays à veiller à la préservation de la paix sociale et de la protection des droits fondamentaux de tous les Sénégalais et de toutes les sénégalaises.