Sûreté urbaine de Dakar : Pape Ngagne Ndiaye libéré, mais reste toujours à la disposition de la justice

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a été libéré après son audition, ce vendredi 30 janvier 2026, à la Sûreté urbaine de Dakar.
Animateur de l’émission « Faram Facce », il est poursuivi pour « complicité d’offense au Chef de l’État et actes de nature à compromettre la sécurité publique ». Selon son avocat, Me Baboucar Cissé, le journaliste reste toutefois à la disposition de la justice.
