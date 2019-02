Appel de Wade à brûler les cartes d’électeurs : Abdou Mbow s'indigne et appelle le "Pape du Sopi" à la retenue

L’appel de Me Abdoulaye Wade à brûler les bulletins de vote et les cartes d’électeurs n’est pas du goût du parti au pouvoir. Le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale et par ailleurs membre du parti de l’Alliance pour la République, Abdou Mbow appelle le Secrétaire général (Sg) du parti démocratique sénégalais (Pds) à la retenue.



« Je voudrais dire à Me abdoulaye Wade, qui a été Président dans ce pays pendant 12 ans, de revenir à la raison et de travailler à calmer ses soi-disant troupes parce que, j’ai entendu hier, un analyste politique dire que Wade n’a même pas de troupes. Donc, je pense que dire qu’on doit tout faire pour empêcher ces élections, ne doit pas être le discours de Me Abdoulaye Wade », fulmine Abdou Mbow.



Le député de poursuivre : « Il devrait revenir à la raison et travailler à ce que ce pays puisse garder son calme par rapport surtout à sa démocratie ».