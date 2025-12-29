Coup d’Etat en Guinée-Bissau : «Un engagement a été pris de rendre le pouvoir», selon Cheikh Niang

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh

Niang, a annoncé que les autorités militaires de la Guinée-Bissau ont pris «un engagement (…) de rendre le pouvoir», sans préciser de date, assurant que «la prochaine mission» de la Cédéao (organisation sous-régionale) dans le pays «édifiera» sur le sujet.

Dans une interview accordée au quotidien L’Observateur, dans l’édition de ce lundi, le chef de la diplomatie sénégalaise a plaidé aussi pour que «le pouvoir militaire se prépare d’ores et déjà à coopérer pleinement avec la Cédéao pour mettre en place une équipe de transition apte à sortir la Guinée-Bissau de la situation».

En ce qui concerne le Sénégal, il estime qu’il doit œuvrer à «créer les conditions d’un retour rapide et ordonné à la normalité constitutionnel», surtout que la situation sécuritaire au Sahel «fait peser un risque réel de contagion sur les pays côtiers».

Dans le but de prévenir d’autres coups de force dans la région, Cheikh Niang a appelé la Cédéao à «mieux affiner ses protocoles d’intervention (militaire), avec plus de prévisibilité».

Pour rappel, le 26 novembre 2025, alors que les Bissau-guinéens attendaient les résultats des élections présidentielles, le général Horta N'Tam et certains de ses hommes ont renversé Umaro Sissoco Embaló.