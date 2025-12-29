Affaire Prodac : Pape Malick Ndour sera auditionné mardi prochain par le parquet financier

L’ex-coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), Pape Malick Ndour, sera auditionné le mardi 30 décembre par le juge du parquet financier. Le magistrat tentera de comprendre sa présumée responsabilité sur des irrégularités financières de la structure estimées entre 2,2 milliards FCFA et 2,7 milliards FCFA, d’après le quotidien L’Observateur, dans son édition de ce lundi.



L’ancien ministre de Macky Sall est poursuivi suite à un rapport d’expertise ordonné en janvier 2025 par le juge Idrissa Diarra. Un document produit par un expert-comptable faisait état de plusieurs anomalies dont «des paiements non documentés et des retenues de garantie d’environ 40 millions FCFA».



Au cours d’une première audition le 07 novembre 2025, Malick Ndour a été inculpé pour «association de malfaiteurs, escroquerie sur des deniers publics de blanchiment de capitaux», avant d’être placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique.



Depuis le début de cette affaire, le mis en cause a toujours nié les faits qui lui sont reprochés.